Глюкоза устроила сказочный праздник в честь дня рождения дочки — видео

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Алина Потёмкина
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На мероприятии детей развлекали аниматоры, а после гостям показали шоу Tesla.

Фото, видео: Instagram @glukozamusic

Певица Глюкоза устроила масштабный праздник в честь девятилетия своей младшей дочери Веры. Хотя день рождения у девочки был 8 сентября, полноценно отметить это событие звездная мама малышки решила позже. В сторис Instagram она показала, как прошло радостное событие в жизни ее дочери.

На кадрах видно, что для наследницы певица не поскупилась: у девочки было много гостей, которых развлекали аниматоры. Дети вместе со взрослыми учились лепить слаймы — игрушки-лизуны, а также полюбовались эффектным шоу Tesla. К слову, заботливая мама именинницы подсуетилась и заказала для малышки и ее друзей особый торт — шедевр кондитерского искусства был сделан без глютена, лактозы, сахара, меда и орехов, так как у Веры на них аллергия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Глюкоза трогательно исполнила песню для младшей дочери в сам день ее рождения, отложив большое пиршество на потом.

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