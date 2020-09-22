Певица Глюкоза устроила масштабный праздник в честь девятилетия своей младшей дочери Веры. Хотя день рождения у девочки был 8 сентября, полноценно отметить это событие звездная мама малышки решила позже. В сторис Instagram она показала, как прошло радостное событие в жизни ее дочери.

На кадрах видно, что для наследницы певица не поскупилась: у девочки было много гостей, которых развлекали аниматоры. Дети вместе со взрослыми учились лепить слаймы — игрушки-лизуны, а также полюбовались эффектным шоу Tesla. К слову, заботливая мама именинницы подсуетилась и заказала для малышки и ее друзей особый торт — шедевр кондитерского искусства был сделан без глютена, лактозы, сахара, меда и орехов, так как у Веры на них аллергия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Глюкоза трогательно исполнила песню для младшей дочери в сам день ее рождения, отложив большое пиршество на потом.