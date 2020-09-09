Певица Глюкоза устроила сюрприз для дочки в день рождения — видео
Младшей наследнице певицы исполнилось девять лет.
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Фото, видео: Instagram @glukozamusic
Известная певица Глюкоза воспитывает двух дочерей. Младшей накануне исполнилось девять лет. Именинницу, по традиции, ждал торт. Видео с уютного домашнего праздника артистка разместила в Instagram.
Артистка торжественно вручила кондитерское изделие с горящими свечками дочери и спела песню «С днем рождения тебя» на английском языке. Сюрприз наследнице определенно понравился: девочка бросилась целовать и обнимать маму.
Девятилетнюю Веру назвали в честь бабушки по линии отца, Александра Чистякова. В счастливом браке с ним певица живет уже порядка пятнадцати лет. Стоит отметить, что старшая дочь семьи, Лидия, также названа в честь одной из бабушек, но уже по маминой линии.
В прошлом году в СМИ появились слухи о том, что счастливая семья находится на грани развода. Поводом для таких публикаций стал тот факт, что Глюкоза перестала носить кольцо на безымянном пальце и одна уехала на отдых в Сочи. Однако спустя несколько месяцев певица дала понять, что ее семейному счастью ничего не угрожает.
Как признается артистка, жить в любви и гармонии им помогают порядки, установленные внутри крепкого союза. Партнеры не посягают на свободу выбора друг друга и с уважением относятся к любым решениям партнера. Александр Чистяков старше супруги на 13 лет и полностью обеспечивает свою семью.
Певица стала известна в начале двухтысячных годов. Проект «Глюкоза» создал и продвинул продюсер Макс Фадеев, придумав для певицы мультяшный образ. Кто скрывался за рисованной исполнительницей, фанаты узнали лишь спустя год, когда артистка появилась в шоу «Фабрика звезд — 2».
Ранее 5-tv.ru сообщил, что певица Глюкоза назвала свою подругу Любовь Успенскую «куклой».
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