Дома, как в офисе: Шлем виртуальной реальности сможет заменить рабочую атмосферу сотрудникам на удаленке

Эфирная новость 8

Новую технологию опробовали в одном из швейцарских банков.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Sebastian Gollnow, 5-tv.ru

Один из швейцарских банков раздал своим трейдерам шлемы виртуальной реальности, чтобы сотрудники на удаленке чувствовали себя, как в офисе.

Эксперты полагают: новинка придет на смену онлайн-конференциям и станет трендом для многих крупных компаний. Это как бы голографические очки дополненной реальности. Утром надеваем, оцениваем ситуацию на биржах, общаемся с коллегами, видим недовольное лицо начальника, делаем выводы.

Кроме новых информационных возможностей, новинка сулит экономическую выгоду: Компаниям не придется тратиться на оборудование рабочих мест, а сотрудникам - заботиться о дресс-коде.

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