«Ира, не скреби ногой!» — Пегова показала репетиции шоу «Ледниковый период»

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Алина Потёмкина
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Поклонники актрисы отмечают, что ей очень повезло с партнером по программе.

Фото, видео: Instagram @pegovairina

Актриса Ирина Пегова с радостью делится с поклонниками не только парадными фото с площадки шоу «Ледниковый период», в котором выступает в паре с фигуристом Алексеем Тихоновым, но и кадрами из-за кулис. В сторис Instagram звезда показала отрывки репетиций, где все не так красочно, зато видно, каких стараний стоит артистке перевоплощение в звезду ледовой арены.

Оттачивать мастерство ей помогала фигуристка Мария Орлова. Под ее чутким руководством Ирина училась скольжению без характерного для новичков звука лезвия коньков по льду.

«Ира, не скреби ногой, не хочу слышать зубцов!.. Умница!» —  наставляла Орлова.

Позже актриса показала фото после очередного выступления вместе со своим партнером Алексеем Тихоновым.

Instagram @pegovairina

Подписчики желали удачи артистке, отмечая, как ей повезло с учителем в паре.

«Ирочка!!! Успеха тебе, моя хорошая!»

«Лучистая красавица! Победы вам! И большой радости от участия в проекте!»

«Партнер, конечно, у вас шикарный», — писали фанаты.

Ранее 5-tv.ru показывал, как Ирина Пегова разучила сложный трюк с Тихоновым.

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