«Пока без коньков»: Ирина Пегова разучила сложный трюк с Тихоновым

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Татьяна Меркер
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Актриса в обтягивающем трико, буквально вспорхнула на плечо к партнеру по фигурному катанию.

Фото, видео: Instagram @pegovairina

Подготовка к десятому юбилейному сезону проекта «Ледниковой период» идет полным ходом. Звездные участники, готовясь к премьере, разучивают сложные трюки и элементы программы. Записями, на которых запечатлен процесс тренировок, в социальных сетях активно делится актриса Ирина Пегова.

В своем микроблоге Instagram она показала, каких успехов ей с партнером Алексеем Тихоновым удалось достичь. На кадрах видно, что пара отрабатывает программу вне ледовой арены, чтобы отточить движения и повторить их уже на коньках.

«Первая поддержка, но пока рядом со льдом и без коньков! То ли еще будет ой-ей-ей!» — похвалилась актриса под роликом.

Instagram @pegovairina

Поклонники актрисы обрадовались ее участию в шоу «Ледниковый период». В комментариях они активно поддерживают начинания Пеговой и хвалят ее за успехи и усердие.

«Какая вы смелая. Браво!»

«Иришка у Вас все уже получается и получится»

«Ой, как все непросто! Удачи!» — писали фолловеры.

Некоторым звездам, которых утвердили для участия в шоу, тренировки и трюки даются с трудом. Влад Соколовский, например, получил травму репетируя программу на льду и даже был вынужден обратиться в больницу.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Татьяна Навка не будет кататься в новом сезоне «Ледникового периода».

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