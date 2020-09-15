Музыкальный продюсер Бари Алибасов передумал разводиться и заявил, что все еще любит свою жену, актрису Лидию Федосееву-Шукшину. Он утверждает, что к нему вернулась память после лечения в психиатрической больнице имени Алексеева, пишет Starhit.ru.

Громкое заявление создатель группы «На-На» сделал в эфире передачи «Пусть говорят». Во время последнего выпуска Алибасов сказал, что не желает расставаться с женой. При этом заявление на развод было подано еще 17 августа.

«Я ее муж. Конечно, я ее люблю», — сентиментально заверил зрителей Бари Каримович.

Он уверяет, что согласился на развод, когда его самочувствие было тяжелым. Сейчас с ментальным здоровьем у него все в порядке.

«Теперь с памятью у меня все хорошо», — рассказал Алибасов.

Правда, сын продюсера, Бари-младший, заверяет, что последствия отравления для его отца необратимы. Именно он настаивает на разводе, как и дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга. Ее Алибасов считает виновной в разладе с супругой.

«Ольга обрабатывает ее, я это очень хорошо знаю. Она ведет себя совершенно ужасно», — поведал он в эфире передачи.

Представителем Алибасова в деле о разводе является известный адвокат Сергей Жорин, а Лидия Николаевна наняла Юлию Вербицкую-Линник. Именно она добилась ареста спорной квартиры в Новой Москве. Ранее та принадлежала Федосеевой-Шукшиной. Знаменитость переписала ее на мужа, а он — на своего помощника. В то же время, сын продюсера не намерен расставаться с данной недвижимостью, ставшей камнем преткновения в отношениях супругов.

Адвокат актрисы подтвердила, что судятся муж с женой сразу по двум делам.

«Один по разводному делу. А второй по вопросу о квартире», — указала Вербицкая-Линник.

Это не первый раз за последние дни, когда Алибасов сообщал, что «передумал». После объявления даты заседания по разводу он сказал, что не хочет этого делать. А вот Лидия Федосеева-Шукшина, напротив, решила расстаться с супругом, хотя раньше от этого отказывалась.

Ранее 5-tv.ru писал, кому выгоден развод Алибасова и Федосеевой-Шукшиной.