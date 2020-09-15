«Я ее люблю!» — Алибасов не хочет развода с Федосеевой-Шукшиной
Еще недавно продюсер заверял, что брак со знаменитой актрисой уже не спасти.
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Музыкальный продюсер Бари Алибасов передумал разводиться и заявил, что все еще любит свою жену, актрису Лидию Федосееву-Шукшину. Он утверждает, что к нему вернулась память после лечения в психиатрической больнице имени Алексеева, пишет Starhit.ru.
Громкое заявление создатель группы «На-На» сделал в эфире передачи «Пусть говорят». Во время последнего выпуска Алибасов сказал, что не желает расставаться с женой. При этом заявление на развод было подано еще 17 августа.
«Я ее муж. Конечно, я ее люблю», — сентиментально заверил зрителей Бари Каримович.
Он уверяет, что согласился на развод, когда его самочувствие было тяжелым. Сейчас с ментальным здоровьем у него все в порядке.
«Теперь с памятью у меня все хорошо», — рассказал Алибасов.
Правда, сын продюсера, Бари-младший, заверяет, что последствия отравления для его отца необратимы. Именно он настаивает на разводе, как и дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга. Ее Алибасов считает виновной в разладе с супругой.
«Ольга обрабатывает ее, я это очень хорошо знаю. Она ведет себя совершенно ужасно», — поведал он в эфире передачи.
Представителем Алибасова в деле о разводе является известный адвокат Сергей Жорин, а Лидия Николаевна наняла Юлию Вербицкую-Линник. Именно она добилась ареста спорной квартиры в Новой Москве. Ранее та принадлежала Федосеевой-Шукшиной. Знаменитость переписала ее на мужа, а он — на своего помощника. В то же время, сын продюсера не намерен расставаться с данной недвижимостью, ставшей камнем преткновения в отношениях супругов.
Адвокат актрисы подтвердила, что судятся муж с женой сразу по двум делам.
«Один по разводному делу. А второй по вопросу о квартире», — указала Вербицкая-Линник.
Это не первый раз за последние дни, когда Алибасов сообщал, что «передумал». После объявления даты заседания по разводу он сказал, что не хочет этого делать. А вот Лидия Федосеева-Шукшина, напротив, решила расстаться с супругом, хотя раньше от этого отказывалась.
Ранее 5-tv.ru писал, кому выгоден развод Алибасова и Федосеевой-Шукшиной.
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