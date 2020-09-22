Основателя «секты Виссариона» задержали под Красноярском

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Алина Потёмкина
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Были проведены обыски на предмет незаконного хранения оружия, запрещенной экстремистской литературы и патронов.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Telegram @Борус

Руководители так называемой «секты Виссариона» — религиозной общины, известной как «Церковь последнего завета» — задержаны под Красноярском. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, задержаны основатель организации Сергей Тороп (известен в общине как Виссарион — Прим. ред.) и его помощники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.

В сети ранее появилось видео обысков в общине. Telegram-канал «Борус» опубликовал ролик, в котором видно, как проходят следственные действия на территории, занимаемой сектантами.

По предварительным данным, задержанным предъявляются обвинения по статьям 111 и 239 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан».

Так называемая «секта Виссариона» официально носит название «Церкви Последнего Завета», — это новое религиозное движение, основанное бывшим инспектором ДПС Сергеем Торопом, более известным как Виссарион. Адепты общины живут в собственном поселении в красноярской тайге. Ранее бывшая участница секты заявила о мошенничестве главы общины Виссариона, которому отдала деньги от продажи комнаты в Москве. Несмотря на то, что женщине обещали приобрести жилье на территории организации, ей и ее сыну пришлось «бомжевать».

Ранее 5-tv.ru рассказывал об избрании меры пресечения напавшему на журналиста РЕН ТВ адепту секты Виссариона.

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