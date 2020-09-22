Российские банки запустили перевод зарплат по номеру телефона
Нововведение поможет избежать «зарплатного рабства».
Фото: www.globallookpress / Andrey Arkusha
Некоторые российские банки запустили функцию перевода заработной платы через систему быстрых платежей (СБП), сообщает РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.
Юридические лица смогут переводить деньги физическим по номеру телефона, к которому привязан счет в банке. Микрофинансовые организации посредством СБП смогут начислять кредитные деньги, а магазины — возвращать средства за товары.
Новый механизм поможет избежать «зарплатного рабства», упрощая процесс выплат, а также снизится стоимость самих переводов. В случае ошибки работодателя, перевода средств другому лицу, предполагается, что он понесет издержки.
Первыми новую систему ввели: «Делобанк», «Веста», «Абсолют», «Открытие», «Тинькофф» и «Росбанк».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Сбербанк» избавился от слова «банк» в названии.
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