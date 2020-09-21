«Сбербанк» решил избавиться от слова «банк» в названии
Новый логотип уже зарегистрирован на сайте «Роспатента».
Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Саверкин
Сбербанк решил изменить логотип своей компании, избавившись от слова «банк» в названии, передает РИА Новости.
Презентация новой эмблемы банка должна пройти 24 сентября. Заявку с изображением нового логотипа уже зарегистрировали на сайте «Роспатента». Предварительно известно, что логотип будет представлять собой краткое «Сбер», таким образом компания повторит «народное» произношения названия.
Эмблема банка изменится в шрифте написания, визуально «омолодившись». Значок незаконченного круга с одной зеленой галкой внутри превратится сине-желто-зеленый градиент, рядом с которым будет написано «Сбер».
Кроме того, слово «банк» исчезнет из всех названий экосистемы. Так, появятся «СберЗдоровье», «СберЛизинг», «СберСтрахование» и «СберРешения».
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