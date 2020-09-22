Наташа Королева назвала истинного виновника скандала с изменой Тарзана

Вот уже несколько дней страна следит за вспыхнувшим интимным скандалом в звездной семье Наташи Королевой и Сергея «Тарзана» Глушко. Все началось с того, что певица обнаружила пропажу дорогих ювелирных изделий в своей квартире после возвращения с отдыха.

Выяснилось, что пока ее не было, Сергей Глушко привел к себе двух женщин, которые, по его признанию, опоили его и соблазнили, а потом, возможно, и украли драгоценности. Среди приглашенных была и 28-летняя Анастасия Шульженко, которая заверила всех, что уже продолжительное время состоит в интимной связи со стриптизером. Молодая актриса даже пришла на программу одного из федеральных каналов, где показала откровенные кадры с Глушко, сделанные в ванне. Артист эротического жанра гневно выразился по поводу обнародования подобных материалов и назвал всех причастных к этому «преступниками».

Не стала хранить молчание и Королева. Она потребовала прекратить ворошить грязное белье и смаковать интимные скандалы в звездных парах.

«Государственные каналы не имеют морального права создавать желтый контент и транслировать всю ту грязь, что творится в шоу-бизнесе, и уж тем более в личной жизни людей» — заявила певица, чьи слова приводит KP.RU.

Поддержку паре выразил и президент Фонда защиты национальных ценностей России, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич. По его словам, у государственного телевидения нет никакого права создавать «желтый контент за государственный счет».

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению Станислава Садальского, Тарзан и Королева выдумали скандал с изменой.