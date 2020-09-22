«Сгубила беспечность»: Тамара Семина тяжело переживает смерть Ирины Печерниковой

Исполнительница роли воспитательницы в фильме «Одиноким предоставляется общежитие» Тамара Семина в интервью «Собеседник.ru» призналась, что тяжело переживает смерть подруги — актрисы Ирины Печерниковой.

81-летняя народная артистка РСФСР уверена, что звезду картины «Доживем до понедельника» сгубила собственная беспечность. Тамара Семина вспоминает, что ей удалось пообщаться с Ириной Печерниковой буквально за два часа до ее смерти.

«У нее на следующий день должен был быть юбилей. Я ей позвонила: „Ира, завтра занята безумно. Но ты знай, что я тебя уже поздравила!“ Проходит пара часов, звонит ее подружка Нина и говорит, что Ирки больше нет: „Она умерла у меня на руках!“ Моментально!», — сокрушается Тамара Семина.

Актриса отмечает, что у Ирины Печерниковой не было особых проблем со здоровьем. Однако, в начале года заслуженная артистка РСФСР обнаружила на шее какой-то шарик. В ходе обследования медики не выявили ничего серьезного. Несмотря на это, врачи предложили Ирине Печерниковой удалить это образование.

«Она мне говорит: „Я его кручу — и у меня сразу голова кружится!“. <…> Ира решила отложить операцию, так как все лето они с подругой обычно проводят в деревне. Она сказала: „Вот вернемся — и сразу к врачам“. Но не успела. Если бы согласилась на операцию, может, еще бы пожила. Мы сами к себе отвратительно относимся. Иру сгубила беспечность!» — заключила Тамара Семина.

Актриса Ирина Печерникова в роли Риты в фильме «Города и годы», Фотохроника ТАСС

На похоронах подруги актриса устроила настоящий переполох, так как с трудом могла передвигаться самостоятельно при помощи костыля. Тамару Семину сопровождал молодой человек, который ее поддерживал. Народная артистка РСФСР отметила, что уже давно не может свободно ходить из-за травмы.

«Три года назад на съемке я бежала и плашмя упала на ладошки и колени, которые разбила в кровь абсолютно. Упала, как ребенок, а теперь горькими слезами плачу! Так что моя травма получена на производстве. Я же дама отчаянная. У меня такой бойкий характер: его надо усмирять — возраст уже», — сказала актриса.

Тамара Семина неоднократно обращалась за помощью к травматологам, но ей отказывают в операции из-за противопоказаний.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тамара Семина объяснила, почему с трудом передвигалась на похоронах Печерниковой.