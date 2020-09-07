Тамара Семина объяснила, почему с трудом передвигалась на похоронах Печерниковой

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Валентин Черников
Эксклюзив 797

Народная артистка РСФСР пришла на прощание со звездой фильма «Доживем до понедельника» с финской палочкой.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vasilii Smirnov; 5-tv.ru

Болезненное состояние звезды советского экрана Тамары Семиной встревожило многих присутствующих на похоронах ее коллеги Ирины Печерниковой. Как сообщал 5-tv.ru, 81-летняя актриса еле передвигалась, опираясь на костыль. На траурной церемонии ее сопровождал помощник. Заслуженная артистка отдала последнюю дань покойной, немного пообщалась с присутствующими и покинула место прощания на такси.

В беседе с 5-tv.ru Семина рассказала, почему в тот момент с трудом стояла на ногах. По ее словам, виной тому послужила травма.

«Замечательно себя чувствую. Только сейчас мне звонили какие-то беспокойные зрители. Благодарю за чуткость и внимание к моей персоне. Просто на съемке получила травму коленки. И поэтому страхую себя этой финской палочкой», — уточнила актриса.

Звезда советского сериала «Вечный зов» не уточнила, где получила увечье. Семина сказала, что постоянно снимается. В момент разговора она уезжала на очередную съемку программы для одного из центральных телеканалов.

Ранее 5-tv.ru писал, что советская актриса Тамара Семина живет затворницей.

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