«Справедливая Россия» предлагает вернуть смертную казнь за педофилию

Представители партии «Справедливая Россия» готовят законопроект о радикальном ужесточении наказания за тяжкие преступления в отношении детей. Как пишет РИА Новости, речь идет о смертной казни за убийство, или же химической кастрации за педофилию.

Такое предложение со стороны лидера партии Сергея Миронова поступило после трагедии с несовершеннолетними в Рыбинске. Мать двух дочерей семи и 13 лет обнаружила их у себя дома исполосованными ножом. Кадры задержания предполагаемого убийцы и сожителя женщины публиковал 5-tv.ru.

Об ужесточении уголовной ответственности за преступления против детей высказывались и ранее в Госдуме. Так, на пресс-конференции ФАН депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев подчеркивал, что за такие преступления «надо применять самые суровые меры наказания, вплоть до пожизненного». В рамках этой же конференции высказался по теме и общественный деятель Андрей Бабушкин. По его мнению, вновь за старое в области насилия над детьми берутся треть бывших заключенных.

«Жесткость наказания никак не влияет на преступность. Для решения задачи нет разницы. Наказание должно быт адекватным… Против смертной казни выступают именно палачи. Нужно, чтобы система исправляла те качества, которые привели человека к совершению преступления», — заявил он.

Стоит отметить, что смертную казнь в России окончательно отменили 16 апреля 1997 года. Тогда Москва подписала шестой Протокол к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни. С этого дня подобное наказание не должно ни назначаться, ни исполняться. К слову, это касается исключительного мирного времени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Рязанской области учитель мастурбировал на уроке перед семиклассницей. Школьница сняла инцидент на видео. СК организовал проверку.