Что стало с матерью изнасилованных и убитых в Рыбинске малолетних сестер?

|
Виктория Андреева
334

По данным свидетелей, состояние женщины оценивается как тяжелое.

Что стало с матерью изнасилованных и убитых в Рыбинске малолетних сестер?

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

На протяжение нескольких дней жительница Рыбинска, двоих детей которой изнасиловал и зарезал ее бойфренд, не выходила на связь с общественностью. Накануне близкой знакомой удалось установить место ее пребывания. В беседе с 76.RU она рассказала, что сегодня происходит с осиротевшей женщиной.

Как отмечает издание, сразу после трагедии Валентина переехала жить в больницу, куда несколько недель назад устроилась работать медицинской сестрой. По оценкам очевидцев, пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

«Она сидит и смотрит в одну точку. Не разговаривает, только охает или мычит», — заявила свидетельница.

По словам женщины, Валентина ожидает прибытия экс-супруга — отца детей — который поможет ей урегулировать вопрос с похоронами. Другая жительница Рыбинска, которая также поддерживает связь с пострадавшей, заявила, что в пятницу, 18 сентября, на подмогу уже прилетела бабушка убитых девочек.

«Чувствует себя ужасно, конечно. Вчера, когда звонила, мужа еще не было, но он должен был приехать. Из вещей пока ничего не надо. Все усложняется разногласиями с мужем. Он хочет увезти тела девочек в Омск, но ее не отпустят отсюда пока. Она хочет кремировать тела», — подытожила собеседница 76.RU.

Соцсети

Как известно, около месяца назад 40-летняя Валентина вместе с дочерьми — восьмилетней Еленой и 13-летней Яной — перебралась к новому возлюбленному 41-летнему Виталию М. в город Рыбинск Ярославской области. О том, что мужчина уже был судим за изнасилование и убийство ребенка, женщина даже не подозревала.

Во вторник, 15 сентября, задержавшаяся на работе Валентина по возвращении обнаружила в квартире тела изрезанных и уже скончавшихся детей. Сожитель скрылся с места ЧП и на протяжение нескольких дней прятался на окраине города. Благодаря масштабным следственным мероприятиям, в которых ежедневно участвовало порядка 200 сотрудников МВД, удалось его отыскать. На допросе мужчина отрицать вину не стал.

Ране 5-tv.ru публиковал кадры задержания предполагаемого убийцы двоих детей в Рыбинске.

+13° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
75.03
-0.16 88.96
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:59
Как выглядят и чем занимаются «Зачарованные» спустя 22 года
17:58
Видео: найденное в петербургской квартире-свалке тело женщины выносят из дома
17:43
«Это очень вредно!» — парапсихолог объяснил, почему имя сына Петросяна опасно для жизни
17:23
Народному артисту Владимиру Юматову понадобилась помощь врачей
17:17
«Зачем так делать ногами?» — Варнаву раскритиковали за странный танец
16:59
Обновленная Бабкина в кудряшках сплясала под песню Boom Boom Лободы — видео

Сейчас читают

Жена Петросяна ответила за «слесарей» хейтерам в сети
Михайлово чудо: Что категорически нельзя делать 19 сентября
«Молимся за него»: Боярская объявила сбор денег для звезды «Убойной силы»

Новости Lentainform

Загрузка...