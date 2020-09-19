Что стало с матерью изнасилованных и убитых в Рыбинске малолетних сестер?

На протяжение нескольких дней жительница Рыбинска, двоих детей которой изнасиловал и зарезал ее бойфренд, не выходила на связь с общественностью. Накануне близкой знакомой удалось установить место ее пребывания. В беседе с 76.RU она рассказала, что сегодня происходит с осиротевшей женщиной.

Как отмечает издание, сразу после трагедии Валентина переехала жить в больницу, куда несколько недель назад устроилась работать медицинской сестрой. По оценкам очевидцев, пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

«Она сидит и смотрит в одну точку. Не разговаривает, только охает или мычит», — заявила свидетельница.

По словам женщины, Валентина ожидает прибытия экс-супруга — отца детей — который поможет ей урегулировать вопрос с похоронами. Другая жительница Рыбинска, которая также поддерживает связь с пострадавшей, заявила, что в пятницу, 18 сентября, на подмогу уже прилетела бабушка убитых девочек.

«Чувствует себя ужасно, конечно. Вчера, когда звонила, мужа еще не было, но он должен был приехать. Из вещей пока ничего не надо. Все усложняется разногласиями с мужем. Он хочет увезти тела девочек в Омск, но ее не отпустят отсюда пока. Она хочет кремировать тела», — подытожила собеседница 76.RU.

Соцсети

Как известно, около месяца назад 40-летняя Валентина вместе с дочерьми — восьмилетней Еленой и 13-летней Яной — перебралась к новому возлюбленному 41-летнему Виталию М. в город Рыбинск Ярославской области. О том, что мужчина уже был судим за изнасилование и убийство ребенка, женщина даже не подозревала.

Во вторник, 15 сентября, задержавшаяся на работе Валентина по возвращении обнаружила в квартире тела изрезанных и уже скончавшихся детей. Сожитель скрылся с места ЧП и на протяжение нескольких дней прятался на окраине города. Благодаря масштабным следственным мероприятиям, в которых ежедневно участвовало порядка 200 сотрудников МВД, удалось его отыскать. На допросе мужчина отрицать вину не стал.

Ране 5-tv.ru публиковал кадры задержания предполагаемого убийцы двоих детей в Рыбинске.