Видео: адвокат описал состояние отца «Тесака», прилетевшего за телом сына

Отец националиста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу «Тесак», находится в шоковом состоянии и пока не готов общаться с журналистами. Об этом рассказал сопровождающий его во время поездки в Челябинск адвокат Иван Сидоров.

«Нас вызвал следователь. Хочет нам предоставить тело. Якобы все экспертизы закончены. Мы приехали, можно сказать, за телом», — объяснил юрист.

Сам Сергей Марцинкевич не отреагировал на вопросы корреспондентов и не покинул автомобиль, который увез его из аэропорта.

Лидера движения «Реструкт»* Максима Марцинкевича нашли мертвым 16 сентября в своей камере в СИЗО Челябинска. Близкие националиста не верят, что «Тесак» покончил с собой.

В 2017 году суд приговорил ультраправого блогера к десяти годам лишения свободы за разбой, хулиганство и умышленное причинение вреда имуществу. Позднее срок его заключения был сокращен до восьми лет.

Ранее 5-tv.ru публиковал последнее письмо «Тесака» возлюбленной.

* — запрещено в РФ.