Видео: адвокат описал состояние отца «Тесака», прилетевшего за телом сына

|
Валентин Черников
Эксклюзив 38

По словам юриста, Марцинкевич-старший не оправился от шока.

Фото, видео: ТАСС / Савостьянов Сергей; 5-tv.ru

Отец националиста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу «Тесак», находится в шоковом состоянии и пока не готов общаться с журналистами. Об этом рассказал сопровождающий его во время поездки в Челябинск адвокат Иван Сидоров.

«Нас вызвал следователь. Хочет нам предоставить тело. Якобы все экспертизы закончены. Мы приехали, можно сказать, за телом», — объяснил юрист.

Сам Сергей Марцинкевич не отреагировал на вопросы корреспондентов и не покинул автомобиль, который увез его из аэропорта.

Лидера движения «Реструкт»* Максима Марцинкевича нашли мертвым 16 сентября в своей камере в СИЗО Челябинска. Близкие националиста не верят, что «Тесак» покончил с собой.

В 2017 году суд приговорил ультраправого блогера к десяти годам лишения свободы за разбой, хулиганство и умышленное причинение вреда имуществу. Позднее срок его заключения был сокращен до восьми лет.

Ранее 5-tv.ru публиковал последнее письмо «Тесака» возлюбленной.

* — запрещено в РФ.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
76.27
0.23 89.48
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:52
Стали известны подробности госпитализации гулявшей в Подмосковье голой телеведущей
17:50
Российские семьи начнут получать дополнительные выплаты на третьего ребенка
17:36
Видео: адвокат описал состояние отца «Тесака», прилетевшего за телом сына
17:36
Дрожь земли: в Иркутской области толчки ощутили в 367 населенных пунктах
17:35
А был ли мальчик? — Дочь Джоли впервые надела юбку после терапии по смене пола
17:27
Седина в бороду, а бес в экстрим: 90-летний москвич прыгает с высоты 200 метров

Сейчас читают

«Спиногрызы атакуют»: Галкин показал утренние игры детей перед школой
Ушел в монастырь, но вернулся: что терзало погибшего в ДТП актера Жулина
Наташа Королева назвала истинного виновника скандала с изменой Тарзана

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок