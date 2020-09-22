Видео: адвокат описал состояние отца «Тесака», прилетевшего за телом сына
По словам юриста, Марцинкевич-старший не оправился от шока.
Фото, видео: ТАСС / Савостьянов Сергей; 5-tv.ru
Отец националиста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу «Тесак», находится в шоковом состоянии и пока не готов общаться с журналистами. Об этом рассказал сопровождающий его во время поездки в Челябинск адвокат Иван Сидоров.
«Нас вызвал следователь. Хочет нам предоставить тело. Якобы все экспертизы закончены. Мы приехали, можно сказать, за телом», — объяснил юрист.
Сам Сергей Марцинкевич не отреагировал на вопросы корреспондентов и не покинул автомобиль, который увез его из аэропорта.
Лидера движения «Реструкт»* Максима Марцинкевича нашли мертвым 16 сентября в своей камере в СИЗО Челябинска. Близкие националиста не верят, что «Тесак» покончил с собой.
В 2017 году суд приговорил ультраправого блогера к десяти годам лишения свободы за разбой, хулиганство и умышленное причинение вреда имуществу. Позднее срок его заключения был сокращен до восьми лет.
Ранее 5-tv.ru публиковал последнее письмо «Тесака» возлюбленной.
* — запрещено в РФ.
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