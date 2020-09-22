Отец Марцинкевича прилетел в Челябинск, чтобы забрать тело сына

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Алиса Маркова
Эксклюзив 46

Родитель ультраправого блогера отправится в Челябинск во вторник, 22 сентября, вместе с адвокатом.

Фото, видео: ТАСС / Сергей Савостьянов, 5-tv.ru

Отец Максима Марцинкевича, известного по прозвищу «Тесак», прилетел в Челябинск, чтобы забрать тело сына в Москву. Родитель ультраправого блогера отправится в уральский город во вторник, 22 сентября, вместе с адвокатом.

Лидера движения «Реструкт»* Максима Марцинкевича нашли мертвым 16 сентября в своей камере в СИЗО Челябинска. Близкие националиста не верят, что «Тесак» покончил с собой.

В 2017 году «Тесак» был осужден на десять лет лишения свободы за разбой, хулиганство и умышленное причинение вреда имуществу. Позднее срок его заключения был сокращен до восьми лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что написал Марцинкевич в последнем письме своей возлюбленной.

* — запрещена в РФ.

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