РФС перенес матч «Динамо» — «Краснодар» из-за внезапной вспышки COVID-19

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Виктория Андреева
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Диагноз, по официальным данным, подтвердился уже у трех спортсменов.

РФС перенес матч «Динамо» — «Краснодар» из-за внезапной вспышки COVID-19

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Российский футбольный союз (РФС) утвердил перенос матча «Динамо» — «Краснодар» на 19 июля на фоне очередной вспышки COVID-19, передает «Спорт экспресс».

Известно, что встреча соперников в рамках 23-турнира Премьер-лиги должна была состояться в воскресенье, 21 июня. Однако тренер московской сборной сообщил о том, что диагноз коронавирус подтвердился у трех спортсменов — Нжи, Каборе и Шиманьского.

По факту случившегося состоялось экстренное заседание исполкома РФС. Учитывая, что «Динамо» и «Краснодар» были не против переноса игры, экспертами было принято положительное решение.

Telegram / rfsruofficial

Кроме того, во внимание был принят и вопиющий инцидент во время матча «Сочи» — «Ростов». Так, сразу у нескольких игроков сборной «Ростова» был обнаружен COVID-19, однако РФПЛ отказалась от переноса матча, не посчитав это уважительной причиной. В результате команда отказалась от технического поражения, выпустив на поле юниоров в возрасте от 16 до 18 лет. Игра закончилась со счетом 10:1 в пользу «Сочи». Молодые спортсмены вступили буквально в неравный бой с опытным противником.

Учитывая разыгравшуюся драму, руководство РФС также всерьез задумалось об изменении регламента проведения Кубка России.

«Для создания равных условий участникам соревнований, если с подобной просьбой обратятся клубы, вышедшие в полуфинал Кубка, РФС рассмотрит возможность изменения формата розыгрыша Кубка России и его проведения после окончания Российской Премьер-Лиги, но до 3 августа 2020 года», — отмечалось в официальном Telegram-канале РФС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский комментатор раскритиковал РФПЛ за матч «Ростов» — «Сочи».

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