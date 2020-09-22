«Пропало обоняние»: жена главного тренера «Зенита» инфицирована коронавирусом?
Анна Семак рассказала подписчикам в Instagram о своих подозрениях.
Фото: Instagram @annas_secret_garden
Супруга главного тренера петербургского ФК «Зенит» Сергея Семака Анна в разделе сторис своего аккаунта в Instagram рассказала подписчикам о своих подозрениях относительно коронавируса. Жена наставника «сине-бело-голубых» призналась, что у нее пропало обоняние.
«Коварный» симптом заставил Анну Семак сдать тест на COVID-19, результаты которого будут известны в ближайшее время.
«Сдала тест на COVID. Завтра днем будет готов. Насторожило, что у меня пропало обаяние», — написала с опечаткой жена Сергея Семака.
Один из юзеров обратил на это внимание женщины отметив, что привлекательности ей не занимать.
«Спасибо, это всего лишь игра слов», — отреагировала Анна Семак.
На момент публикации материала официальной информации о состоянии здоровья супруги главного тренера «Зенита», его самого, а также их детей — нет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что у главы Алтайского края диагностировали COVID-19.
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