Госдума одобрила наказание за призывы к отчуждению территорий России

Два важных законопроекта прошли в Госдуме первое чтение. Введены штрафы за публичные призывы к отчуждению территорий России — от 30 до 500 тысяч рублей. Кроме того, ужесточается наказание — до десяти лет тюрьмы — за действия, направленные против целостности нашей страны.

По словам авторов инициативы, оба документа закрепляют в федеральном законодательстве новые нормы Конституции, которые были поддержаны большинством граждан во время общероссийского голосования. В ближайшее время Госдума приступит к рассмотрению большого пакета законопроектов по изменениям в Конституции.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме в первом чтении рассмотрели резонансный законопроект, который ограничит возможности коллекторов.