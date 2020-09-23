Госдума одобрила наказание за призывы к отчуждению территорий России
Согласно законопроекту, штраф за соответствующую деятельность составит от 30 до 500 тысяч рублей.
Фото, видео: ТАСС / Ведомости / Максим Стулов, 5-tv.ru
Два важных законопроекта прошли в Госдуме первое чтение. Введены штрафы за публичные призывы к отчуждению территорий России — от 30 до 500 тысяч рублей. Кроме того, ужесточается наказание — до десяти лет тюрьмы — за действия, направленные против целостности нашей страны.
По словам авторов инициативы, оба документа закрепляют в федеральном законодательстве новые нормы Конституции, которые были поддержаны большинством граждан во время общероссийского голосования. В ближайшее время Госдума приступит к рассмотрению большого пакета законопроектов по изменениям в Конституции.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме в первом чтении рассмотрели резонансный законопроект, который ограничит возможности коллекторов.
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