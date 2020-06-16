Расчлененное тело мужчины с грудными имплантами нашли в Ленобласти

Тело мужчины с отрубленными головой и конечностями обнаружено в реке Мга в Кировском районе Ленинградской области. Как стало известно 5-tv.ru, в полицию о произошедшем вечером 15 июня сообщил школьник из Петербурга.

Одиннадцатиклассник рассказал стражам порядка, что во время купания внезапно почувствовал резкий запах разлагающейся плоти. На изгибе реки Мга его взору предстало тело мужчины без головы и конечностей. Примечательно, что прибывшие на место происшествия правоохранители при осмотре обнаружили у погибшего грудные импланты.

В настоящее время следователи разбираются в произошедшем. Тело направлено в морг для выяснения точных причин смерти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что голову мужчины в пакете нашли в лесу на окраине Москвы.