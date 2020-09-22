Убийцей, расчленившим трансгендера с силиконовой грудью под Петербургом, может быть актер

|
Валентин Черников
20

15 июня в реке Мга в Кировском районе Ленобласти было найдено расчлененное тело мужчины с грудными имплантами.

Убийцей, расчленившим трансгендера с силиконовой грудью под Петербургом, может быть актер

Фото: ИТАР-ТАСС/ Ростислав Кошелев

Полиция Петербурга и Ленобласти задержала подозреваемого в громком убийстве с расчленением транссексуала. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Как писал 5-tv.ru, 15 июня 2020 года в реке Мга в Кировском районе Ленобласти были обнаружены фрагменты человеческого тела с грудными силиконовыми имплантами. Погибшим оказался 24-летний уроженец Таджикистана. По данным правоохранителей, он был транссексуалом и оказывал интимные услуги.

Убийство произошло в ночь на 13 января 2020 года в отеле на Васильевском острове, куда пришел трансгендер. Предположительно, хозяин апартаментов заподозрил гостя в намерении усыпить его и обокрасть. Эти подозрения якобы толкнули его на преступление.

Оперативники вычислили последнего «клиента» молодого человека. По данным следствия, им оказался 53-летий актер по имени Юрий, который состоял в закрытом сообществе нетрадиционных связей. Тремя годами ранее подозреваемый «засветился» в громком конфликте со стрельбой в квартире знаменитого актерского дома Басина на площади Островского, где во время игры в покер ранили в грудь молодого человека. Тогда потерпевший выжил, а актер Юрий получил условный срок.

По предварительной информации, после убийства подозреваемый находился в Твери, а затем приехал в Петербург, чтобы скрыть следы преступления.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге рыбак «поймал» строительный мешок с мужской ногой.

+15° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
76.27
0.23 89.48
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:54
Петербургский курсант арестован по обвинению в жестоком убийстве матери
20:43
Убийцей, расчленившим трансгендера с силиконовой грудью под Петербургом, может быть актер
20:32
Как заставить друга вернуть долг — эффективные советы от психолога и коллектора
20:21
Лотерея в жизнь: таролог нашла связь между смертями Жулина и Борисова
20:16
В Северном полушарии Земли наступила астрономическая осень
19:58
Путин заявил о приверженности Москвы к мирному решению региональных конфликтов

Сейчас читают

Исполнительница хита «Мальчик мой» рассказала, как оказалась адептом «секты Виссариона»
С экрана в психиатрию: что известно о гулявшей голой телеведущей Хильде Кармен
«Не только в реке плескалась с Тарзаном» — Штурм показала архивное фото с мужем Королевой

Новости Lentainform

Загрузка...