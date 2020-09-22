Убийцей, расчленившим трансгендера с силиконовой грудью под Петербургом, может быть актер

Полиция Петербурга и Ленобласти задержала подозреваемого в громком убийстве с расчленением транссексуала. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Как писал 5-tv.ru, 15 июня 2020 года в реке Мга в Кировском районе Ленобласти были обнаружены фрагменты человеческого тела с грудными силиконовыми имплантами. Погибшим оказался 24-летний уроженец Таджикистана. По данным правоохранителей, он был транссексуалом и оказывал интимные услуги.

Убийство произошло в ночь на 13 января 2020 года в отеле на Васильевском острове, куда пришел трансгендер. Предположительно, хозяин апартаментов заподозрил гостя в намерении усыпить его и обокрасть. Эти подозрения якобы толкнули его на преступление.

Оперативники вычислили последнего «клиента» молодого человека. По данным следствия, им оказался 53-летий актер по имени Юрий, который состоял в закрытом сообществе нетрадиционных связей. Тремя годами ранее подозреваемый «засветился» в громком конфликте со стрельбой в квартире знаменитого актерского дома Басина на площади Островского, где во время игры в покер ранили в грудь молодого человека. Тогда потерпевший выжил, а актер Юрий получил условный срок.

По предварительной информации, после убийства подозреваемый находился в Твери, а затем приехал в Петербург, чтобы скрыть следы преступления.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге рыбак «поймал» строительный мешок с мужской ногой.