Работодателей могут обязать платить компенсацию за моральный вред при увольнении

Российская трехсторонняя комиссия рассматривает законопроект, который упорядочит выплату компенсации за нарушение трудовых прав уволенным работникам, сообщает «ПолитРоссия».

Однако юрист и эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева поспешила заметить, что такие права работники имеют и сейчас.

«Если работодатель нарушает его права и причиняет тем самым „нравственные страдания“ своему сотруднику, то он также вправе обратиться за компенсацией морального вреда. Все это целиком и полностью соответствует 237 статье Трудового кодекса нашей страны», — заявила Яковлева.

Секретарь Союза профсоюзов России Евгений Куликов в свою очередь подчеркнул, что новый законопроект внесет ясность в процедуру назначения и получения выплат, а также расширит перечень нарушений со стороны работодателя.

«Если был несчастный случай, и работник получил некую компенсацию без привлечения судебных инстанций, то работодатель моральный вред, естественно, не компенсирует. Если же эта норма будет прописана в законе, то это будет очень хорошо», — отметил Куликов.

Кроме этого, правительство направило в федерацию независимых профсоюзов России предложение о введении часового минимума оплаты труда. Так, ее предполагается установить в размере 150 рублей и ввести с 1 января 2021 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда и как лучше просить повышения зарплаты.