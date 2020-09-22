Работникам, которые уверены, что за свой труд должны получать больше, чем им платят, нужно просить о повышении зарплаты в правильный момент. Об этом рассказала гендиректор рекрутинговой компании Татьяна Долякова.

По ее словам, осень — идеальное время, чтобы просить прибавку. В конце календарного года многие работодатели рассчитывают бюджет на следующий год, и зарплата сотрудникам является одной из самых больших статей расхода.

«Здесь хорошая возможность для сотрудника попросить о повышении зарплаты, поскольку только идет формирование бюджета», — сказала специалист в интервью радио Sputnik.

При этом, подчеркнула она, работник должен правильно обосновать желание получать более высокую зарплату. Обычно это происходит, когда человек готов взять на себя дополнительный объем работы. Долякова пояснила, что к разговору с начальником нужно подготовиться заранее и подумать о той работе, которую работник готов выполнить.

«Здесь есть смысл сказать работодателю, что повышение зарплаты должно быть не просто из-за того, что аренда квартиры подорожала и человеку нужно больше денег, а поскольку человек готов взять больший объем работы и за это ему надо повысить зарплату на 15-20%», — объяснила эксперт.

Она предупредила, что шантажировать работодателя сменой работы точно не стоит. Рассказывая ему о более выгодных предложениях на стороне, можно в конечном счете создать серьезные проблемы в будущем. По ее словам, даже если работодатель пойдет на повышение зарплаты, это все равно является первым «шагом к выходу».

«Работодатель уже будет в голове понимать, что это нелояльный сотрудник, будет искать ему замену. Шантаж тем, что есть другое предложение, мы не рекомендуем. После такого это только вопрос времени, когда вас уволят», — считает Долякова.

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