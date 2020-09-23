Самолет Хабаровск-Москва экстренно сел в Нижневартовске

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Молодцова Анна
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Причиной незапланированной посадки стали проблемы с сердцем у одного из пассажиров. Мужчину госпитализировали в одну из больниц города.

Самолет Хабаровск-Москва экстренно сел в Нижневартовске

Фото: globallookpress.com / Pius Koller

Самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс Хабаровск-Москва, совершил экстренную посадку в Нижневартовске, так как одному из пассажиров стало плохо с сердцем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Ханты-Мансийского автономного округа.

По словам собеседника агентства, мужчину госпитализировали.

Отмечается, что самолет вылетит к месту назначения спустя час после посадки.

Ранее 5-tv.ru писал, что самолет столкнулся со стаей птиц при взлете в Екатеринбурге.

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