Самолет Хабаровск-Москва экстренно сел в Нижневартовске

Самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс Хабаровск-Москва, совершил экстренную посадку в Нижневартовске, так как одному из пассажиров стало плохо с сердцем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Ханты-Мансийского автономного округа.

По словам собеседника агентства, мужчину госпитализировали.

Отмечается, что самолет вылетит к месту назначения спустя час после посадки.

Ранее 5-tv.ru писал, что самолет столкнулся со стаей птиц при взлете в Екатеринбурге.