«Вы совсем ку-ку?» — Плющенко ответил на обвинения в «переманивании» Загитовой

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Молодцова Анна
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Команда тренера Этери Тутберидзе опубликовала компрометирующую переписку жены фигуриста Яны Рудковской с юной спортсменкой, в которой та приглашает ее в академию супруга.

«Вы совсем ку-ку?» — Плющенко ответил на обвинения в «переманивании» Загитовой

Фото: www.globallookpress / Komsomolskaya Pravda

Евгений Плющенко прокомментировал обвинения команды тренера Этери Тутберидзе, которая заявила, что прославленный фигурист и его жена Яна Рудковская пытались «переманить» Алину Загитову в свою академию.

В частности, на официальной странице команды Тутберидзе в Instagram была выложена переписка Рудковской с Загитовой, в которой продюсер написала, что она и супруг «очень ждут» юную фигуристку. Однако та отказалась от приглашения, заявив, что останется у Тутберидзе.

В свою очередь, Плющенко в резкой манере отреагировал на всяческие выпады в свой адрес.

«Снова работаем и никого не трогаем! Штаб, а штаб, Вы там совсем ку-ку? Вот Вас там штормит! Мне сделать ответный шаг, чтобы Вам наконец-то стало стыдно за все Ваши действия?!» — эмоционально написал Плющенко в сторис в своем Instagram-аккаунте.

Instagram @plushenkoofficial

Со своей стороны, Яна Рудковская подтвердила подлинность текста, но уточнила, что «сообщения вырваны из общего контекста», а слова «тренироваться» у Плющенко она не использовала.

Ранее 5-tv.ru писал, как отреагировал канадский тренер Евгении Медведевой на ее возвращение к Тутберидзе.

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