«Вы совсем ку-ку?» — Плющенко ответил на обвинения в «переманивании» Загитовой
Команда тренера Этери Тутберидзе опубликовала компрометирующую переписку жены фигуриста Яны Рудковской с юной спортсменкой, в которой та приглашает ее в академию супруга.
Фото: www.globallookpress / Komsomolskaya Pravda
Евгений Плющенко прокомментировал обвинения команды тренера Этери Тутберидзе, которая заявила, что прославленный фигурист и его жена Яна Рудковская пытались «переманить» Алину Загитову в свою академию.
В частности, на официальной странице команды Тутберидзе в Instagram была выложена переписка Рудковской с Загитовой, в которой продюсер написала, что она и супруг «очень ждут» юную фигуристку. Однако та отказалась от приглашения, заявив, что останется у Тутберидзе.
В свою очередь, Плющенко в резкой манере отреагировал на всяческие выпады в свой адрес.
«Снова работаем и никого не трогаем! Штаб, а штаб, Вы там совсем ку-ку? Вот Вас там штормит! Мне сделать ответный шаг, чтобы Вам наконец-то стало стыдно за все Ваши действия?!» — эмоционально написал Плющенко в сторис в своем Instagram-аккаунте.
Со своей стороны, Яна Рудковская подтвердила подлинность текста, но уточнила, что «сообщения вырваны из общего контекста», а слова «тренироваться» у Плющенко она не использовала.
Ранее 5-tv.ru писал, как отреагировал канадский тренер Евгении Медведевой на ее возвращение к Тутберидзе.
Читайте также
94%
0.23 89.48
-0.53
Нашли ошибку?