Как отреагировал канадский тренер после ухода Медведевой

Эфирная новость 37

Два года назад после Олимпиады в Пхенчхане фигуристка ушла от Тутберидзе и это был скандал. Улетела она тогда за океан к Брайану Орсеру.

Как отреагировал канадский тренер после ухода Медведевой

Фото: www.globallookpress.com / Yohei Osada

Не было бы счастья, да несчастье помогло — так можно описать обстоятельства воссоединения десятилетия — Евгения Медведева возвратилась к тренеру Этери Тутберидзе. Уже прошла первая тренировка.

Тутберидзе описывает происходящее без эмоционально: «Приступили к совместной работе. С возвращением». Медведева заявила, что они поговорили с Тутберидзе и между ними нет разногласий.

Два года назад после Олимпиады в Пхенчхане Медведева ушла от Тутберидзе и это был скандал. Фигуристка улетела за океан к канадскому специалисту Брайану Орсеру. Но тандем успехов не принес и оба мирно расстались. Более того, расстояния их и погубили — последние полгода Медведева не могла прилететь Канаду, тренировки вели онлайн. Что это за работа — согласились оба и мирно расстались, объяснил Орсер сегодня.

Медведева двухкратная чемпионка мира, Европы и России. У нее два олимпийских серебра и все это в первую эру Тутберидзе. Посмотрим на второе пришествие.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
74.93
-0.26 88.86
-0.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:11
ТОП-7 лучших автомобилей из фильмов
5:31
Красавица в форме: кем стала единственная дочь солиста «Дюны» Виктора Рыбина
5:01
Как отреагировал канадский тренер после ухода Медведевой
4:07
ТОП-3 детских имен, обладатели которых вырастают агрессивными эгоистами
3:51
Ожидания и реальность: каким будет шопинг ближайшего сезона после пандемии
3:34
Почти 200 малышей от суррогатных матерей остались без родителей в Петербурге

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака
Провинциалка с амбициями: Кто такая Анастасия Шульженко, с которой Тарзан изменил Королевой
«Мы нуждаемся друг в друге»: исхудавшая Лолита призналась в любви

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок