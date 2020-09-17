Как отреагировал канадский тренер после ухода Медведевой

Не было бы счастья, да несчастье помогло — так можно описать обстоятельства воссоединения десятилетия — Евгения Медведева возвратилась к тренеру Этери Тутберидзе. Уже прошла первая тренировка.

Тутберидзе описывает происходящее без эмоционально: «Приступили к совместной работе. С возвращением». Медведева заявила, что они поговорили с Тутберидзе и между ними нет разногласий.

Два года назад после Олимпиады в Пхенчхане Медведева ушла от Тутберидзе и это был скандал. Фигуристка улетела за океан к канадскому специалисту Брайану Орсеру. Но тандем успехов не принес и оба мирно расстались. Более того, расстояния их и погубили — последние полгода Медведева не могла прилететь Канаду, тренировки вели онлайн. Что это за работа — согласились оба и мирно расстались, объяснил Орсер сегодня.

Медведева двухкратная чемпионка мира, Европы и России. У нее два олимпийских серебра и все это в первую эру Тутберидзе. Посмотрим на второе пришествие.