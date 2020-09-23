Высокопоставленного сотрудника спецслужб ограбили на юго-западе Москвы

Поздний вечер пятницы на прошлой неделе закончился неприятностями для высокопоставленного сотрудника спецслужб в Москве.

По информации 5-tv.ru, около одиннадцати вечера на мужчину двое неизвестных ударили его по голове возле парка Шкулева. Нападавших совершенно не смутил статус их жертвы. Среди похищенных вещей, например, служебное удостоверение, а также мобильный телефон, банковская карта, смарт-часы и оставшаяся наличность. Не побрезговали грабители и дисконтными картами сетевых магазинов.

Нападавших сотрудник, увы, не разглядел, однако камера видеонаблюдения зафиксировала двух граждан кавказской внешности, которые после нападения выходили из парка.

Расследование обстоятельств произошедшего устанавливается.