Дагестанский побег из Шоушенка: как шестеро заключенных прорыли огромный тоннель

Масштабная спецоперация идет в эти минуты в Дагестане — полиция разыскивает шестерых особо опасных преступников, среди которых убийцы и наркодилеры. Этим утром заключенные сбежали из тюрьмы в поселке Шамхал.

Побег организовали по голливудскому сценарию — вырыли огромный подземный тоннель. Размах стройки впечатлил бы даже героев знаменитого фильма! И это при том, что колония строгого режима. Как заключенным удалось провернуть свой побег из Шамхала, выяснял Мурад Магомедов.

Эту историю уже называют дагестанским побегом из Шоушенка. Но если в известном фильме заключенный работал маленьким молоточком, то здесь и экскаватор бы не справился за один день. Вот, кадры из тоннеля под тюрьмой — такое ощущение, что его рыли строители, сделали освещение и даже смастерили вентиляцию для подачи свежего воздуха.

Выход из тоннеля сейчас охраняют бойцы — никого не подпускают… Именно здесь, за тюремной стеной, выбрались на свободу шестеро заключенных. По основной версии, они целый год рыли подкоп, чтобы совершить свой побег.

Это в голливудских фильмах — арестанты роют тоннели прямо из камеры, а в жизни все не так легко. Эта колония строгого режима находится в поселке Шамхал. Осужденные здесь работают в цехах — вот, как раз таки в одном из них они и стали копать путь на свободу.

«Сколько длина тоннеля?»

«60 метров».

Розыскные группы сейчас прочесывают всю местность. Пока кинологи возвращаются ни с чем, говорят — беглецы оказались очень умны, даже собаки сбиваются со следа.

«Они пакеты надевали на ноги. Там вещи их нашли… Да, мы забрали».

Вот где-то здесь рядом с каналом обнаружили одежду заключенных. Они добежали до этого места, переоделись и исчезли. Розыскные собаки теряют тут след. Скорее всего на этой дороге их ждала машина, на которой они и уехали.

Среди беглецов — четверо дагестанцев и двое граждан Таджикистана. Сроки у всех разные от восьми до 15 лет. Статьи серьезные — наркотики и убийства. Больше всего этот побег напугал тех, кто живет поблизости.

«Они бы нас убили бы, если бы зашли».

«Думаете?»

«Конечно!»

Кстати, некоторые слышали ночью странные разговоры за окном.

«Я слышу в одно время: „Беги, туда“ и имена какие-то. Я подумала конвоиры разговаривают что-то громко».

Мы попытались получить официальный комментарий от представителей тюрьмы.

«Ни с кем поговорить не получится?»

«Нет, сейчас все заняты, на суете».

На суете это еще мягко сказано — в республиканской службе исполнения наказания началась проверка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность» — недоглядели сотрудники колонии.

«В настоящее время проводятся мероприятия по розыску лиц совершивших побег. Для выяснения обстоятельств способствовавших совершению побега назначена служебная проверка. Виновные будут привлечены к ответственности», — заявил начальник пресс-службы УФСИН России по республики Дагестан Амирхан Гасанов.

Теперь все заняты не только поиском сбежавших преступников, но поиском их пособников в стенах тюрьмы. Понятно, что без помощи и прикрытия не обошлось.