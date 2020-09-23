Названа причина столкновения фрегата ВМФ РФ с иностранным судном в Балтийском море

Плохая видимость стала причиной столкновения российского малого противолодочного корабля (МПК) «Казанец» с иностранным рефрижераторным судном в Балтийском море. О подробностях случившегося рассказали в пресс-службе Балтфлота ВМФ России.

Инцидент произошел утром в среду, 23 сентября. При прохождении Балтийской проливной зоны отечественное судно ударилось о борт грузового, идущего под флагом Маршалловых островов ICE Rose. В результате «Казенец» получил пробоину в корпусе выше ватерлинии. В настоящее время МПК своим ходом возвращается на военную базу в Балтийск.

Подчеркивалось, что в результате инцидента пострадавших нет.

«Выяснением причин и обстоятельств происшествия занимается комиссия Балтийского флота», — говорилось в сообщении.

Позже в Twitter-аккаунте армии Дании появилось заявление, что столкновение произошло в южной части Эресунна. Уточнялось, что иностранный корабль держал курс из Санкт-Петербурга в шведский Гетеборг.

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