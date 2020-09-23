ВКонтакте объявила о запуске платформы «Здоровье» для контроля за самочувствием

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Алиса Маркова
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Полезное нововведение будет доступно во вкладке «Сервисы» после обновления мобильного приложения VK.

ВКонтакте объявила о запуске платформы «Здоровье» для контроля за самочувствием

Фото: Ведомости / ТАСС / Евгений Разумный

ВКонтакте запустила платформу «Здоровье», цель которой — помочь пользователям следить за своим здоровьем. С ее помощью можно узнать, сколько воды требуется пить для поддержания баланса в организме и как снять стресс при помощи дыхательных упражнений.

Кроме того, «Здоровье» может помочь распрощаться с никотиновой зависимостью и напомнит, когда нужно принимать витамины. В ближайших планах команды VK дополнить платформу за счет функции, которая позволит следить за менструальным циклом.

Кроме того, в будущем «Здоровье ВКонтакте» будет полезным и для тех, кто тренируется в спортзале и занимается донорством крови. Закреплять полезные привычки можно вместе с друзьями: социальная составляющая — важная часть новой платформы. К примеру, в скором времени всем пользователям станет доступен рейтинг с количеством пройденных друзьями шагов.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что пользователи российских соцсетей смогут бесплатно увидеть футбольные матчи чемпионатов Испании и Италии.

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