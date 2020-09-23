СК РФ собрал доказательства по делу о мошенничестве депутата Мосгордумы

В Москве завершилось расследование уголовного дела в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева, обвиняемого в хищении из городского бюджета нескольких миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте ГСУ СК РФ по столице.

По официальным данным, Шереметьев будучи на своем посту с ноября 2019 года по февраль 2020-го регулярно направлял в Аппарат Думы документы о премировании личного помощника. Сумма поощрений варьировалась от 350 до 850 тысяч рублей. В бумагах парламентарий отмечал, что подопечный якобы блистательно справлялся с задачами «особой важности и сложности». По факту: «выбитые» премиальные тратил на собственные нужды.

Благодаря своевременно принятым мерам следователей московского ГСУ СК России, местной прокуратуры и представителей других правоохранительных органов преступная деятельность депутата была пресечена. В отношение него было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

«Своими действиями он причинил материальный ущерб бюджету города Москвы в размере более двух миллионов рублей», — говорится в сообщении.

По итогам следственных мероприятий, были собраны все доказательства, подтверждающие виновность Олега Шереметьева в хищении госсредств. В частности, к материалам дела были приложены видеозаписи, на которых запечатлены факты получения денег госслужащим.

В настоящее время дело депутата Мосгордумы направлено в прокуратуру для вынесения обвинительного заключения. После — будет передано в суд для рассмотрения по существу и вынесения соответствующего приговора.

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