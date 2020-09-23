ТОП-5 знаков зодиака, которым повезет в любви и деньгах в октябре 2020 года

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Виктория Андреева
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Астролог Наталья Коляда рассказала, что поможет счастливчикам добиться максимального успеха.

ТОП-5 знаков зодиака, которым повезет в любви и деньгах в октябре 2020 года

Фото: depositphotos.com

Несмотря на то, что первая половина високосного 2020 года выдалась на редкость тяжелой и проблемной, во втором полугодии намечается положительная динамика. Кому-то повезет в финансовых вопросах, кто-то получит очередной шанс воплотить в жизнь самые смелые идеи, ну, а некоторые и вовсе обретут «все и сразу»!

Проведя обширный анализ, астролог Наталья Коляда выделила ТОП-5 знаков зодиака, для представителей которых октябрь станет самым триумфальным и прибыльным месяцем текущего года.

Козерог

Любые инициативы этого знака принесут ему огромные дивиденды. Будь то небольшие вложения или спонтанная попытка организовать собственный бизнес. Однако есть одно условие: максимального успеха можно будет достигнуть только, если вдумчиво подходить к конкретной ситуации. Период также идеален для развития новых навыков.

Рыбы

Представители этого знака одни из немногих, кому повезет и в любви, и в деньгах, и в работе. Звезды говорят, что главное при этом слушать внутренний голос. Ведь в достижении мечты так важно душевное стремление!

Телец

Рожденных под этим созвездием людей ждет неслыханная прибыль. Особенно велик шанс выиграть в лотерею. Астролог уточняет: Тельцам сейчас можно и нужно рисковать и участвовать в разного рода соревнованиях. Они принесут не только бесценный опыт, но и помогут найти нечто важное.

Весы

Этих людей ожидает масса необычных подарков. Причем, вполне возможно, анонимных. Удача присутствует и в любовной сфере. Если у Весов нет партнера, велика вероятность романтического тайного свидания.

Дева

Представителям этого знака достаточно лишь помечтать, как желаемое тут же свершится. Касается это даже самых странных фантазий. Но важно не забывать: просить у Вселенной следует исключительно то, что вам действительно нужно.

«Если вы не в это списке, то для вас тоже есть удачные дни. Это дни благоприятных аспектов Луны и Юпитера. Они подарят небольшую удачу всем. 5, 14 и 22 октября настраивайтесь на лучшее. А когда повезет, не раздумывайте долго, хватать удачу или нет: удачное время продлится всего несколько часов», — цитирует астролога AstroMeridian.

Впрочем, не только октябрь готовит сюрпризы для землян. Как пишет «Дни.ру», период с 21 по 27 сентября тоже выдастся весьма богатым на события.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на период с октября по декабрь 2020 года.

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