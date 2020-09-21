Астропрогноз для всех знаков зодиака на октябрь–декабрь 2020 года

В октябре–декабре 2020 года общий фон и энергетическую ситуацию будут задавать Марс в Овне и его аспекты. Он будет создавать ситуации напряжения, накала, повышенной агрессии и готовности к конфликтам. Может принести сексуальную неудовлетворенность, а также опрометчивость и импульсивность в поступках. Возможны травмы различного характера, непродуманные решения, конфликты и разрывы в отношениях. Однако дополнительное влияние будут оказывать и другие планеты.

Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, в котором рассказал, какими будут три последних месяца 2020 года для всех знаков зодиака.

Овен

Октябрь для Овнов будет очень напряженным. Возможны вспышки вспыльчивости и импульсивности, а также конфликты, раздоры и повышенный уровень сексуальной энергии, которой сложно будет найти выход. Также возможны травмы. Берегите себя и близких. Чтобы нейтрализовать эти энергии вам будут показаны умеренные занятия спортом.

В первой половине ноября особенно вероятны сложности в личных отношениях, в любовной и сексуальной сфере. Возможны конфликты и неудовлетворенность друг другом. Если вам дороги ваши отношения, желательно не настаивать на своем, не стремиться быть правым любой ценой.

В декабре вас ждет довольно продуктивный период. Он будет хорош как для интеллектуальной, так и для организационной деятельности. Это идеальное время, чтобы все обдумать, принять решения и начать настойчиво действовать. Успех не заставит себя ждать.

В конце декабря намечается улучшение в сфере личных отношений. Появится возможность помириться, сблизиться, восстановить то, что могло быть нарушено.

Телец

Тельцам октябрь подарит возможность позитивных изменений. Часть из возможностей вы нащупаете интуитивно. Середина месяца будет хороша для личных отношений, но неудачна для умственной работы и переговоров.

Ноябрь обещает сложности в переговорах, конфликты и взаимное недопонимание.

Конец ноября и начало декабря — довольно сложный период для личных отношений. Возможны взаимная неудовлетворенность, эмоциональные срывы, упреки.

Близнецы

Близнецам первая половина октября обещает ясность мышления и точность в принятии решений. Это позволит двигаться вперед в деловой сфере.

Однако для сферы личных отношений октябрь неудачен. Особые сложности может принести вторая половина октября. Это могут быть обиды, ложь, смутная неудовлетворенность, но и нежелание прояснять отношения.

Ноябрь будет очень хорош для личных отношений. Можно будет не только помириться, но и углубить отношения, сделать их более волнующим и страстными. Две планеты любви и секса — Венера и Марс — будут способствовать вам в этом.

В декабре вас может ожидать период суеты и ошибочных решений. Энергии для действий у вас будет предостаточно, но лучше будет, если вы будете действовать по заранее намеченному плану и не поддаваться сиюминутным метаниям.

В середине декабря возможны очередные трудности в личных отношениях: размолвки, неудовлетворенность, упреки.

Рак

Для Раков октябрь будет очень насыщен энергиями планет. Лучше всего он будет подходить для интеллектуальной работы, в том числе с использованием интуиции. Возможны интересные находки и открытия; либо целые потоки информации, полученной интуитивно.

Для активной деятельности или отстаивания своих интересов в октябре момент не благоприятный.

Также в октябре вас ждет позитивный период в личных отношениях.

В ноябре для сферы личных отношений наступает период испытаний. Особо сильное возбуждение и при этом неудовлетворенность создадут ситуацию, чреватую конфликтами и ссорами. Постарайтесь избежать выяснения отношений с любимыми и переждать этот период.

В то же время ноябрь будет хорош для деловой активности, продвижения своих проектов, активной социальной деятельности и интеллектуальных занятий.

Декабрь может подарить влюбленность или усиление чувств в существующих отношениях. Однако наряду с этим возможны и конфликты из-за избыточных страстей.

Лев

В октябре вы будете испытывать прилив энергии и настойчивость, подходящие для деловой активности и социального продвижения. Однако вместе с этим с вашей стороны возможны неожиданные мысли и идеи, кардинально меняющие ход дел и мешающие всем заинтересованным лицам. Предпочтительнее будет, если вы будете действовать по плану.

В ноябре вас ожидает позитивный период усиления любовной страсти, сексуальности, стремления к ухаживаниям и контактам. Однако парадоксальным образом любовные отношения периодически могут начинать тяготить вас, так как вам хочется неограниченной свободы. Период все же благоприятствует тому, чтобы вы строили отношения, а мечты о неограниченной свободе пока что отложили в дальний ящик.

В декабре начинается период, обещающий сложности в личных отношениях. Страсть и настойчивость остаются с вами, но вам не хватает эмоциональной стабильности и удовлетворенности. Возможны конфликты и упреки.

Декабрь для вас будет очень продуктивным и обещает особые успехи в деловой сфере, благодаря вашей настойчивости, острому уму и точности принимаемых решений.

А в конце декабря намечается подъем и в личных отношениях, период удовлетворенности и гармонии.

Дева

Девам октябрь обещает большие успехи в сфере интеллектуальной работы. Множество находок, озарений и даже открытие новых горизонтов ожидают вас.

Месяц также хорош для личных отношений и может принести любовь с первого взгляда, которая, однако, может оказаться недолговечной, а также может быть замешана на иллюзиях. Наслаждайтесь жизнью, но без особых ожиданий.

Ноябрь благоприятен для деловой активности и интеллектуальной работы.

Первая половина декабря будет благоприятна для личных отношений и любовной сферы, а вторая наоборот. В декабре в вашей жизни могут проявиться ложь или конфликты.

Весы

Весам в октябре было бы хорошо проанализировать прошедший год и спланировать предстоящий. Однако в этот раз их планы могут оказаться завышенными и неправдоподобными, а ожидания неоправданными. Вообще в октябре для вас возможны конфликты и противостояние с окружающими, которые вы так не любите.

В ноябре продолжается период конфликтов, но все будут сглаживать ваши особые способности к компромиссам, ваша обходительность и дипломатичность.

Также в ноябре в вашей жизни возможен период любви или страстное увлечение. Однако это увлечение может оказаться не слишком удачным: влияние планет смешанное и не совсем благоприятное.

Первая половина декабря хороша для планирования и решения интеллектуальных задач. А вторая половина — располагает к улучшению личной жизни с помощью нежности, эмпатии и взаимных уступок.

Скорпион

У Скорпионов в октябре будет особенно сильно работать интуиция. Она позволит составить планы, наметить направления будущего развития, увидеть новые перспективы.

Однако некоторые ваши неожиданные решения и поступки, бесповоротно все меняющие, могут разрушать часть начинаний. Старайтесь не следовать этим неожиданным бескомпромиссным импульсам.

Середина октября благоприятна для личных отношений. Возможна даже любовь с первого взгляда или новое легкое увлечение.

В ноябре вы ощутите энергию особой осознанности, которая поможет вам подвести итоги уходящего года в вашей жизни и спланировать предстоящий год. Также у вас активно и точно будет работать мышление. Все это поможет принять много верных решений.

В первой половине декабря для вас возможен прилив эмоций, усиление чувствительности и особый расцвет в ваших отношениях либо даже новая любовь.

Стрелец

Октябрь хорош для деловой активности, настойчивой деятельности, а также для спорта. Однако в сфере личных отношений возможны непоследовательность, излишняя снисходительность либо даже ложь и безответственность.

Ноябрь очень хорош для любовной сферы. Возможно вспышка страсти, объяснение в любви, особый прилив чувств.

Декабрь хорош для принятия важных решений, умственной активности, настойчивых действий. Хорошо проанализировать прошедший год вашей жизни и спланировать предстоящий.

В конце декабря возможен прилив чувств или даже новая влюбленность. Однако здесь может быть много иллюзий, так что не стройте больших планов.

Козерог

Для Козерогов октябрь будет очень насыщен энергиями планет. Особая мыслительная активность, интуитивные находки и вера в себя позволят составить перспективные планы и наметить будущие действия.

Однако непосредственно для активной деятельности октябрь неудачен. Вы можете быть склонны к конфликтам, излишне настаивать на своем и этим вызывать ответное сопротивление.

Октябрь также обещает вам удачу в любовной сфере и может принести любовь с первого взгляда или неожиданную любовную связь.

Ноябрь будет очень непростым с точки зрения любовной сферы. Возможны страсти, сексуальное и эмоциональное напряжение, не находящие выхода. Все это может приводить к конфликтам, склокам, раздорам.

Месяц, однако, хорош для деловой и умственной активности.

В начале декабря ожидается некоторое улучшение в любовной сфере. Возникнут мягкость и нежность, однако по-прежнему возможны и вспышки раздражения, и конфликты.

Водолей

Множество ваших неожиданных и противоречивых решений в октябре могут создавать рваную картину в вашей деятельности. Либо просто суету.

Однако у вас будет довольно много энергии, и вы все же будете доводить часть дел до конца. В общем лучше всего будет умерить излишнюю эксцентричность и непредсказуемость, и действовать по плану, доводя дела до логического завершения.

В ноябре вас посетят очень положительные энергии в сфере любви и сексуальности. Возможна любовь с первого взгляда или новое увлечение, усиление страстности и творческой активности.

Однако ваша непоследовательность и излишнее свободолюбие могут частично портить картину.

В ноябре ваши решения слишком часто могут становиться ошибочными. Энергию, которой у вас будет немало, лучше всего направить на дела, которые вы спланировали заранее.

Декабрь обещает непростой период для личных отношений. Излишнее стремление к свободе, а также непостоянство могут разрушить отношения или внести в них некоторую прохладу.

Месяц очень хорош для активной деловой деятельности.

Рыбы

Вас в октябре ждут глубокие интуитивные находки и новый уровень понимания тайн вселенной.

Для личной жизни период неудачный: иллюзии, разочарования или ложь могут повредить отношениям.

Ноябрь может быть очень продуктивным для деловой и умственной активности.

А в декабре эти дела лучше отложить и заняться личными отношениями. В этой сфере возможны приливы страсти, неожиданное увлечение или даже сильная любовь.

Однако уже в конце декабря в любовной сфере вновь возможны осложнения.

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