На два месяца отправится за решетку подозреваемый в убийстве и расчленении трансексуала Юрий Яновский — карточный шулер, именующий себя «артистом». Он уже дал признательные показания, подробности которых шокируют.

На процессе по избранию меры пресечения Юрий Яновский не был разговорчив с журналистами. Общался он только со своим адвокатом. По версии следствия, в январе этого года в одном из апартаментов отеля именно Яновский жестоко расправился с транссексуалом, 24-летним приезжим из ближнего зарубежья.

Подробнее о случившемся смотрите в видеорепортаже Алесея Полторанина.

Ранее 5-tv.ru писал, кем был предполагаемый убийца расчлененного молодого человека в Ленинградской области. По предварительной информации, после совершения преступления актер скрылся в Твери, только потом вернувшись в Петербург.