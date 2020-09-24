Хроника зверского убийства транссексуала в Ленобласти — репортаж
Подозреваемого в жестокой расправе Юрия Яновского арестовали, согласно решению суда.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ /Михаил Терещенко, 5-tv.ru
На два месяца отправится за решетку подозреваемый в убийстве и расчленении трансексуала Юрий Яновский — карточный шулер, именующий себя «артистом». Он уже дал признательные показания, подробности которых шокируют.
На процессе по избранию меры пресечения Юрий Яновский не был разговорчив с журналистами. Общался он только со своим адвокатом. По версии следствия, в январе этого года в одном из апартаментов отеля именно Яновский жестоко расправился с транссексуалом, 24-летним приезжим из ближнего зарубежья.
Подробнее о случившемся смотрите в видеорепортаже Алесея Полторанина.
Ранее 5-tv.ru писал, кем был предполагаемый убийца расчлененного молодого человека в Ленинградской области. По предварительной информации, после совершения преступления актер скрылся в Твери, только потом вернувшись в Петербург.
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