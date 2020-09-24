Хроника зверского убийства транссексуала в Ленобласти — репортаж

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Подозреваемого в жестокой расправе Юрия Яновского арестовали, согласно решению суда.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ /Михаил Терещенко, 5-tv.ru

На два месяца отправится за решетку подозреваемый в убийстве и расчленении трансексуала Юрий Яновский — карточный шулер, именующий себя «артистом». Он уже дал признательные показания, подробности которых шокируют.

На процессе по избранию меры пресечения Юрий Яновский не был разговорчив с журналистами. Общался он только со своим адвокатом. По версии следствия, в январе этого года в одном из апартаментов отеля именно Яновский жестоко расправился с транссексуалом, 24-летним приезжим из ближнего зарубежья.

Подробнее о случившемся смотрите в видеорепортаже Алесея Полторанина.

Ранее 5-tv.ru писал, кем был предполагаемый убийца расчлененного молодого человека в Ленинградской области. По предварительной информации, после совершения преступления актер скрылся в Твери, только потом вернувшись в Петербург.

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