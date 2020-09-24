Честнее людей: Ученые научились понимать животных путем опытов на крысах
Британские ученые сделали любопытные наблюдения, фиксируя реакцию грызунов на щекотку.
Фото, видео: globallookpress.com / imagebroker/Alfred Schauhuber, 5-tv.ru
Британские ученые доказали: не каждой крысе нравится щекотка. Раньше считалось, что грызуны любят такие «человеческие» радости. Как проводились исследование? Подопытную крысу обвешивали датчиками и щекотали ей брюшко. Животное начинало пищать. Что важно — с разной силой. Так британцы обнаружили маркер, который точно отражает эмоции крысы в конкретный момент времени и который, что важно, легко измерить.
Авторы эксперимента сделали еще один вывод: в выражении своих чувств эти маленькие существа честнее людей. Довольные крысы пищали громче и звонче.
«Зачем все это надо?» — спросите вы. Ученые отвечают: для лучшего понимания языка животных, причем не только крысиного.
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