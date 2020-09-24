Внук Аллы Пугачевой с женой устроил романтическое свидание в воде — видео

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Светлана Александрова
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Алена Краснова опубликовала видео, на котором супруги нежатся в бассейне, любуясь вечерней Москвой.

Фото, видео: Instagram @alenaakrasnova

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков и его жена Алена Краснова любят радовать друг друга сюрпризами. На днях пара устроила себе романтическое свидание в бассейне. На своей странице в Instagram Алена похвасталась в сторис, что отправляется с мужем в аквапарк в Лужниках, а затем выложила несколько роликов, на которых супруги нежатся в бассейне, наслаждаясь роскошным видом на вечернюю Москву. При этом невестка Кристины Орбакайте как бы ненароком похвасталась спортивным телосложением мужа, запечатлев его в воде в плавках.

Instagram @alenaakrasnova

Как напоминает Teleprogramma.pro, пара счастлива в браке уже три года. До этого Никита Пресняков долгое время жил в США, но теперь обосновался в российской столице, тем более, что знаменитая бабушка подарила ему на свадьбу квартиру, а позже отписала свой загородный дом на реке Истра, в котором молодой человек часто отдыхает с женой и друзьями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой сюрприз приготовила Алена Краснова мужу на день рождения. К слову, 29-летие Никита тоже отмечал на бывшей бабушкиной даче.

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