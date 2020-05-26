«Самый душевный день рождения»: какой сюрприз приготовила жена внука Пугачевой любимому

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Валентин Черников
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Модель Алена Краснова запечатлела разгар праздничного вечера в честь 29-летия Никиты Преснякова.

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Фото, видео: Instagram @npresnyakov, @alenaakrasnova

День рождения Никиты Преснякова прошел в дружеском кругу. Самоизоляция не помешала внуку Аллы Пугачевой собрать у себя гостей на даче в Подмосковье — в основном, коллег по своей рок-группе Multiverse. Жена именинника Алена Краснова опубликовала в Instagram видео с праздника.

Судя по кадрам, 29-летие Преснякова понравилось всем, включая его самого. Молодые люди справляли эту дату на свежем воздухе, в саду шикарного особняка. Горел мангал, играла приятная музыка, гости с интересом общались и отдыхали.

«Самый душевный день рождения», — оценила происходящее автор видео.

Instagram @npresnyakov

Наконец, когда стемнело, ребята устроили сюрприз для виновника торжества. Алена завязала Никите глаза и повела по тропинкам сада. По пути парень вслепую ударялся головой о еловые ветки и жаловался на это супруге. Но, судя по его реакции несколько минут спустя, оно того стоило.

Друзья приветствовали его на главной площадке с воздушными шарами и тортом из любимой компьютерной игры-головоломки Преснякова-младшего Portal. Именинник закричал от радости и даже позволил себе обратить несколько нецензурных слов.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена внука Пугачевой устроила романтик для своего любимого.

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