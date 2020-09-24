«Ничего не хочется»: Муцениеце «погадала» на свадьбу и впала в депрессию

Известная актриса театра и кино Агата Муцениеце пожаловалась поклонникам на жизнь. В разделе сторис в Instagram она опубликовала видео, в котором призналась: с началом осени ее настигла депрессия. Только вот интересно, что такое заявление бывшая супруга Павла Прилучного сделала сразу после того, как погадала на дату следующей свадьбы при помощи соответствующей маски в социальной сети. Ответ бота не порадовал светскую львицу. Он показал, что следующая церемония бракосочетания у Муцениеце состоится только через 49 лет.

Вероятно, это окончательно добило теледиву.

«Я не записывала сторис, потому что приболела и просто депрессия напала жуткая. Это, наверное, осень виновата. <…> Бывает такое, что никуда не хочется, ничего не хочется, вставать не хочется, вот я лежу сегодня весь день», — призналась знаменитость.

Взбодриться Муцениеце помог чай с лимоном. Выпив горячий напиток, артистка снова решила погадать на дату свадьбы. На этот раз предсказание гласило, что звезда пойдет в ЗАГС уже через девять месяцев, что вызвало приятное эмоции на лице у Агаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мирославу Карпович в мокрой сорочке сравнили с экс-супругой Прилучного.