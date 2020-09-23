«Агата красивее»: Карпович в мокрой сорочке сравнили с экс-супругой Прилучного

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Анастасия Шадская
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Возлюбленная актера приняла участие в новом фотопроекте.

«Агата красивее»: Карпович в мокрой сорочке сравнили с экс-супругой Прилучного

Фото: Instagram @m1r0slava_karpovich

Актриса Мирослава Карпович выложила довольно откровенное фото в  Instagram. На снимке она смело позирует в короткой влажной сорочке, сквозь которую просвечивает ее обнаженное тело.

Звезда не раз говорила, что не против фотосессий в стиле ню. И даже шутила, что готова сняться в порно-фильме. На этот раз она приняла участие в проекте режиссера Сарика Андреасяна и фотографа Михаила Рыжова.

Выставка «Свобода быть собой» откроется в Москве 25 сентября. Там можно будет увидеть фото самых разных женщин. Суть экспозиции — доказать, что только в гармонии с собой можно найти любовь всего окружающего мира.

 
 
 
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Публикация от Miroslava Karpovich (@m1r0slava_karpovich)

Подписчики звезды «Папиных дочек» так глубоко задумываться не стали и просто оценили смелый образ любимицы.

«Великолепная красавица Мира»;

«Хорошо смотришься, что-то с изюминкой. Мне нравится смотреть!»;

«Это даже не огонь… это пожар!» — написали они ей.

Как обычно, среди сообщений от фанатов нашлись и комментарии от ее хейтеров.

«Агата красивее».

Многие пользователи сети стыдят Карпович и зовут разлучницей. После развода с актрисой Агатой Муцениеце актер Павел Прилучный сразу стал встречаться с Мирославой. Это и привело к слухам.

Подливают масла в огонь и все участники звездного треугольника. Прилучный не предупредил экс-жену, что на отдых с детьми поедет его новая пассия. Муцениеце назвала Карпович «особью женского пола». А та, в свою очередь, дерзко намекнула Агате на свой статус любовницы, выложив в сторис фото с хештегом «Вероника Кастро». Ее героиня в теленовелле «Богатые тоже плачут» влюбила в себя женатого богача.

Ранее 5-tv.ru писал, что Павел Прилучный стал должником из-за неоплаченных судебных издержек по итогам бракоразводного процесса. В последнее время сложности с деньгами и неправильные финансовые решения случаются с актером все чаще.

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