Все по плану: испытания топливного бака ракеты Илона Мака завершились взрывом
О происшествии немедленно доложили создателю.
Фото, видео: EPA / ALEXANDER BECHER, 5-tv.ru
В США во время испытаний взорвалась новая ракета Илона Маска. Лопнул бак, и топливо — жидкий азот — хлынуло мощным потоком на полигон.
Когда специалисты смогли осмотреть топливный бак, выяснилось, что не выдержали швы, а в некоторых местах вырвало куски обшивки. О происшествии немедленно доложили Илону Маску.
Он, впрочем, как и конструкторы ракеты, не расстроился — это было испытание на прочность. Задачей инженеров было выяснить, какое максимальное давление сможет выдержать новый носитель.
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