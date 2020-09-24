Все по плану: испытания топливного бака ракеты Илона Мака завершились взрывом

В США во время испытаний взорвалась новая ракета Илона Маска. Лопнул бак, и топливо — жидкий азот — хлынуло мощным потоком на полигон.

Когда специалисты смогли осмотреть топливный бак, выяснилось, что не выдержали швы, а в некоторых местах вырвало куски обшивки. О происшествии немедленно доложили Илону Маску.

Он, впрочем, как и конструкторы ракеты, не расстроился — это было испытание на прочность. Задачей инженеров было выяснить, какое максимальное давление сможет выдержать новый носитель.