Американский Луисвилл в огне: решение суда по полицейским вывело людей на улицу

В американском Луисвилле с новой силой вспыхнули беспорядки. Местные жители устроили столкновение с силами Нацгвардии США. Ранения получили двое полицейских.

Поводом для массовых акций протеста стало заседание суда над полицейскими, которых подозревают в убийстве темнокожей Брионы Тейлор. Еще накануне власти Луисвилла ввели в городе режим ЧС, участников демонстраций предупредили, что в случае беспорядков применят слезоточивый газ. Но это не охладило пыл протестующих.

Наиболее агрессивных демонстрантов задержали. Поводом для такого недовольства стало неожиданное решение суда — не предъявлять обвинения в убийстве полицейскому, который застрелил Бриону Тейлор.

Стражи порядка вошли к ней в квартиру 13 марта. По информации полицейских, афроамериканка хранила там наркотики. Друг Тейлор оказал сопротивление, началась перестрелка, во время которой женщина погибла.

Обвинение в итоге предъявили только одному из полицейских — за угрозу жизни и здоровью невиновным людям. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Двум другим стражам порядка, которые тоже участвовали в операции, вообще не были предъявлены обвинения.