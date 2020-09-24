Американский Луисвилл в огне: решение суда по полицейским вывело людей на улицу
Во время столкновений с силами Нацгвардии ранения получили двое стражей порядка.
Фото, видео: globallookpress.com / Imagespace, 5-tv.ru
В американском Луисвилле с новой силой вспыхнули беспорядки. Местные жители устроили столкновение с силами Нацгвардии США. Ранения получили двое полицейских.
Поводом для массовых акций протеста стало заседание суда над полицейскими, которых подозревают в убийстве темнокожей Брионы Тейлор. Еще накануне власти Луисвилла ввели в городе режим ЧС, участников демонстраций предупредили, что в случае беспорядков применят слезоточивый газ. Но это не охладило пыл протестующих.
Наиболее агрессивных демонстрантов задержали. Поводом для такого недовольства стало неожиданное решение суда — не предъявлять обвинения в убийстве полицейскому, который застрелил Бриону Тейлор.
Стражи порядка вошли к ней в квартиру 13 марта. По информации полицейских, афроамериканка хранила там наркотики. Друг Тейлор оказал сопротивление, началась перестрелка, во время которой женщина погибла.
Обвинение в итоге предъявили только одному из полицейских — за угрозу жизни и здоровью невиновным людям. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Двум другим стражам порядка, которые тоже участвовали в операции, вообще не были предъявлены обвинения.
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