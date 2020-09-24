Путешествие из Петербурга в Москву: в России появится первый междугородний воломаршрут

В России грядет настоящая велореволюция: в стране появится первый междугородний веломаршрут, который свяжет две столицы — Москву и Петербург. Чтобы проложить его, десятки активистов отправились в экспедицию. Крутить педали предстояло более 1000 километров. Маршрут оказался экстремальным — добраться до пункта назначения без ЧП ни у кого не вышло.

Алиса Паршакова вместе с путешественниками проехала один из финальных участков.

Сверхзадача этих первооткрывателей — проложить вело-маршрут «Москва-Петербург». Ради этого менеджеры, архитекторы, психологи, IT-шники — взяли на работе отпуска и отправились крутить педали.

Больше тысячи километров за две недели. Маршрут извилистый: через Торжок, Тверь, Великий Новгород, Гатчину. К этой команде энтузиастов может присоединиться любой желающий. Путешественники ведут онлайн-путеводитель: оценивают гостиницы, кафе, достопримечательности и, разумеется, дороги. Вот, например, деревня Мостики в Московской области.

«Адски плохой участок, отбиваешь все руки».

Здесь же ссылка на Telegram-дневник, в котором комментарий еще эмоциональнее.

«Мы счастливые, проехали самую ****. Так что я кайфую. Сейчас пойдем в сауну».

«Да вы что дороги прекрасные, ровные!» — иронизирует девушка. — «А вообще очень круто, безумно красиво, нас все очень тепло встречают. Однажды в библиотеке приютили, напоили и обогрели».

Молодожены Наташа и Юра на своих двухколесных отправились в медовый месяц. Ночевка не в шикарных отелях, а в деревенских домах. Вместо цветов и шампанского — бананы и бутерброды. В придачу — десятикилограммовые рюкзаки с гаечными ключами и отвертками.

«Здесь у нас дождевики, теплые вещи. Да, вдвоем легче, он меня поддерживает. Здесь ничего романтичного, это проверка отношений.

«Что ты нового о жене узнал?»

«Что я сильная!»

Помимо культурной программы: соборы, усадьбы, музеи… Для жителей мегаполиса подготовили квесты: как развести костер, добыть воды, разъехаться со стадом коров или покинуть поле боя с гусями.

Участники составили предложения, направят в Ростуризм. За основу взяли европейский опыт, систему EuruVelo-включает 14 маршрутов с подробными инструкциями. Например, как бесплатно на самолете перевезти двухколесный.

В России эта услуга из Москвы в Петербург обойдется минимум в три тысячи. По маршрутам EuruVelo сделаны специальные дороги. Вот такие сетчатые — идут параллельно автомагистрали. По трассам ехать запрещено. Также отдельно сделаны насыпные и горные тропинки.

«Очень удобно, дороги не пересекаются магистраль. Велодорожки разделены на две полосы: одна для пешеходов, другая для велосипедистов».

Наши участники специальные велодорожки обнаружили лишь в Москве. Дальше передвигались по трассе, опасаясь быть сбитыми. Где было возможно ехали по протоптанным тропинкам. Иногда приходилось идти в брод. Поэтому к нам на съемки опоздали на пять часов.

Часто ребята вызывали велоскорые, ежедневно у кого-то ломались двухколесные, причина — бездорожье. В Европе же оборудованы бесплатные велонасосные станции, так что никого ждать не надо, оживить велосипед можно самостоятельно.

В России по дороге набрать воды можно разве что в колодцах и на колонке, которые встретишь нечасто. За рубежом все предусмотрено.

Существует множество специальных кафе и кемпингов — гостиничных комплексов для велотуристов. Все они указаны на сайте EvroVelo.

«В первую очередь необходимо убрать места пересечения с автомобилями. Убрать те места, где подтапливает».

Впереди у велоисследователей Гатчина и Петербург. Финиш в эти выходные. Каждый вечер за полевым ужином они подводят предварительные итоги: кто-то обрел новых друзей, кто-то убедился в правильном выборе, а кто-то заново открыл не только Россию, но и себя.