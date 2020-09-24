Названы продукты, которые не рекомендуется употреблять в отелях Турции

Список продуктов, которые не рекомендуется употреблять россиянам в турецких отелях, опубликован в сети. Как сообщает «МК», чаще всего наши соотечественники жалуются на качество еды в гостиницах среднего класса.

Основными минусами для отдыхающих на турецких берегах россиян являются скудный выбор мясных блюд и недостаточное разнообразие фруктов, которые, как правило, подают недозревшими и несладкими.

Нашим туристам, кроме прочего, не рекомендуется вкушать блюда из сырого мяса и морепродуктов. Нет стопроцентной уверенности, что поварами были соблюдены условия хранения и приготовления ингредиентов.

Отдыхающие сетуют, что не единожды замечали, как несъеденное кем-то мясо подают повторно, трансформировав в другое блюдо. В частности, так на столах появляются супы-пюре, салаты, яичница или пицца.

Подобные схемы действуют среди турецких поваров в отношении десертов. Например, на подсохшее пирожное наносят новый слой крема, желе или фруктов для придания ему товарного вида.

Что касается напитков, то лучше не пить коктейли с кубиками льда. Охлаждающий компонент может быть изготовлен из обычной водопроводной воды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чего опасаться при поездках в Турцию после открытия границ.