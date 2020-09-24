Как автомобилисты смогут сэкономить на топливе? — отвечает эксперт

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Василий Заика
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По словам Ивана Тимонина, российские автолюбители могут втрое снизить расходы на поездки.

Как автомобилисты смогут сэкономить на топливе? — отвечает эксперт

Фото: PA Images\TASS

Аналитик Иван Тимонин в интервью РИА Новости рассказал, как российские автомобилисты смогут сэкономить на топливе. По словам эксперта, перевод «железного коня» на газ поможет втрое снизить расходы на поездки. Затраты на переоборудование топливной системы машины окупятся менее чем за год даже при условии небольшого пробега.

«Экономия на топливных расходах в случае перехода на метан высока и может быть интересна не только предприятиям, но и простым автовладельцам. Например, в расчете на один километр затраты на топливо для бензиновой Lada Vesta составят три рубля, для версии на компримированном природном газе (КПГ) — один рубль. Для дизельного КАМАЗа расходы составят 18,6 рубля за километр, при переоборудовании — уже 7,9 рубля за километр», — отметил Иван Тимонин.

Аналитик добавил, что стоимость переоборудования топливной системы автомобиля значительно отличается в зависимости от класса транспортного средства. Оснащение легковушки обойдется владельцу минимум в 85 тысяч рублей. Благодаря правительственной программе поддержки перехода машин на газ автолюбитель сможет сэкономить порядка 60% затрат, получив субсидию в размере 54 тысячи рублей. Максимальная дотация для магистрального тягача составит 294 тысячи рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве хотят всем разрешить сдавать личные авто в аренду.

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