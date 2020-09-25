Бананы могут стать дефицитным продуктом в мире

Бананы могут стать дефицитным продуктом. Фермеры в Эквадоре сообщают о крупных потерях урожая... Все из-за вулкана Сангай. Во время извержения он засыпал пеплом около ста тысяч гектаров плантаций. Причем,пострадали провинции, где бананы закупали в основном российские ритейлеры.

По их прогнозам, поставки могут сократиться на треть. И это ожидаемо может привести к росту цен.