Бананы могут стать дефицитным продуктом в мире
Из-за крупных потерь урожая в Эквадоре цены на популярный фрукт могут вырасти.
Фото, видео: ZUMA / TASS
Бананы могут стать дефицитным продуктом. Фермеры в Эквадоре сообщают о крупных потерях урожая... Все из-за вулкана Сангай. Во время извержения он засыпал пеплом около ста тысяч гектаров плантаций. Причем,пострадали провинции, где бананы закупали в основном российские ритейлеры.
По их прогнозам, поставки могут сократиться на треть. И это ожидаемо может привести к росту цен.
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