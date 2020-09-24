«Нужно очень аккуратно»: Путин дал поручения губернаторам по борьбе с COVID-19

Работать с предельной самоотдачей и добиваться результатов. Такое напутствие дал президент избранным губернаторам. В Единый день голосования в 18 регионах выбирали руководителей. Еще в двух — Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах — глав субъектов утверждали местные парламенты. Итоги, как отметил президент, весьма убедительные. Кампания проходила на фоне принятых поправок в Конституцию, а это значит, что все изменения должны быть реализованы на местах.

«Люди, конечно, связывают свои надежды на улучшение жизни в регионах. На решение глобальных и насущных проблем с вами. Я уверен, вы сделаете все, что от вас зависит, чтобы эти надежды оправдать. Перед нами, перед всей страной сейчас стоят масштабные задачи, я имею в виду национальные проекты, достижение наших национальных целей развития. И действовать предстоит сейчас в нестандартной, весьма сложной ситуации», — заявил Путин.

Президент напомнил, что губернаторы наделены особыми полномочиями и ответственностью за эпидемиологическую обстановку. Борьба с пандемией еще не завершена. Поэтому безопасность и защита здоровья граждан должны быть на первом месте, особенно если речь идет о людях старшего поколения.

«Конечно, нужно с людьми очень аккуратно, спокойно, ненавязчиво работать, объясняя сложность сегодняшней ситуации, и там, где это можно, конечно, нужно обращаться к людям с просьбой соблюдать необходимые правила, в том числе и масочный режим. Конечно, это не всегда комфортно для людей — но болеть-то хуже. Поэтому эту работу надо проводить последовательно, системно, повторяю еще раз, аккуратно, но в высшей степени профессионально», — отметил президент.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поделился опытом. Он сообщил, что осенью в регионе будет принят важный документ — закон о социальных гарантиях. По сути, это стандарт качества жизни ленинградцев, который не может быть ухудшен ни при каких условиях. Прежде всего, это касается здравоохранения, образования, экологии.

«Мы традиционно не стали этот закон обсуждать с чиновниками либо проводить общественные слушания. Мы пошли по другому пути. Мы организовали по сути всенародное обсуждение, а что же люди видят, какие им нужны социальные гарантии. Самое главное — этот закон будет созвучен с национальными проектами», — сказал глава Ленобласти Дрозденко.

«Вы все правильно сейчас сказали. И про систему здравоохранения, систему приоритетов, которые для себя определили. Все верно. Важно только, чтобы все, что и в законе будет прописано постоянно находилось на вашем контроле», — указал Путин.

Президент заметил, что губернаторам надо заняться восстановлением экономики. И главное — слышать людей, быть в открытом диалоге и учитывать справедливую критику.