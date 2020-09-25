Страшная трагедия всколыхнула целый поселок в Нижегородской области. Накануне там пропала 9-летняя девочка. Она вышла из школьного автобуса в поселке Неклюдово, и больше ее никто не видел. К поискам сразу же подключились добровольцы и сотрудники правоохранительных органов. Спустя несколько часов ребенок был найден мертвым в глухом безлюдном месте.

«В ходе розыскных мероприятий в безлюдном месте, к сожалению, тело пропавшей девочки было обнаружено. При его осмотре следователи СК обнаружили признаки насильственной смерти. Проходят следственные действия с использованием новейшей криминалистической техники, проводится детальный осмотр на месте происшествия», — заявила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Нижегородской области по взаимодействию со СМИ Юлия Склярова.

На месте гибели девятилетней девочки обнаружили мужскую одежду. Позже в социальных сетях появились кадры, на которых видно, что неизвестный мужчина уводит ребенка в сторону лесополосы.

Полицейские задержали подозреваемого. Но не исключено, что в деле может появиться еще один фигурант. Следователи полагают, что на записи камеры видеонаблюдения девочку уводит бывший сожитель матери. К тому же соседи заявили, что мужчина неоднократно угрожал женщине из-за разрыва отношений. По данным «Известий», он только два месяца назад вышел на свободу, отбыв наказание в колонии. Его объявили в розыск. Усиленные патрули полиции досматривают все машины, которые выезжают из поселка.