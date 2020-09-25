Правила многоэтажного строительства могут упростить в России
Изменения коснутся дворовой территории.
Фото, видео: ТАСС / Frank May; 5-tv.ru
В России собираются упростить правила малоэтажного строительства. Речь идет о так называемых таунхаусах — совмещенных домах каждый из которых предназначен для проживания одной семьи.
Изменения коснутся прилегающей территории. Сейчас каждый придомовой участок должен быть оформлен хозяином как отдельный объект недвижимости. Это создает дополнительные кадастровые издержки и для подрядчиков, и для покупателей.
Если поправки одобрят — дворовую площадь по соглашению всех сторон разрешат регистрировать как общую собственность.
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