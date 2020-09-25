В России могут появиться частные лесные владения

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Однако использовать древесину из них в коммерческих целях будет нельзя.

Фото, видео: globallookpress.com / R. Bala, 5-tv.ru

В России могут появиться частные лесные владения! Согласно правительственному постановлению теперь на землях сельхозназначения разрешат выращивать не только продовольственные культуры, но и деревья ценных пород — лиственные и хвойные, распоряжаться которыми предприниматели смогут по своему усмотрению. Тем более что многие заброшенные частные поля давно уже превратились в настоящие лесные чащи.

Однако по действующему законодательству использовать эту древесину в коммерческих целях запрещено. Более того за дубы и сосны на землях сельхозназначения полагается штраф — больше полумиллиона рублей.

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