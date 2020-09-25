«Агент 007» из жизни: В Польше нашли реального Джеймса Бонда

В Польше нашли не голливудского, а настоящего Джеймса Бонда. Специалисты из местного института национальной памяти утверждают, что агент с таким именем действительно существовал и был связан с британской разведкой. Они предоставили архивные документы, свидетельствующие о том что гражданин Джеймс Альберт Бонд с 1964 по 1965 год проживал в Варшаве. Работал архивариусом военного атташе. В реальности суперагент оказался не таким уж неуловимым. Вместо мартини и водки пил обычное пиво. А вот женщинами действительно интересовался, что и привело его в конечном итоге к провалу.

Но не исключено, что поляки вычислили реального Бонда после выхода первой картины про британского агента. Фильм "Доктор Ноу" вышел на экраны в 62-м году. Известно, что и сам автор книг об "агенте 007" имел в то время отношение к спецслужбам. Поэтому знаменитое имя похоже вовсе не плод писательской фантазии. И какую роль в судьбе реального Джеймса Бонда сыграл сам Ян Флеминг, остается только догадываться.